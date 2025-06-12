نائب: المتحف الكبير رسالة حضارية تؤكد قوة مصر داخليًا وخارجيًا

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا عالميًا يؤكد المكانة الفريدة لمصر على خريطة الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يُمثل رسالة قوية للعالم بأن مصر قادرة على صناعة المستقبل، كما كانت دائمًا مهدًا للتاريخ والحضارة.

وأضاف الجبلاوي في بيان له أن المتحف الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل واجهة حضارية وثقافية تمثل هوية المصريين القديمة والحديثة، مشيرًا إلى أنه يعكس قوة الدولة المصرية داخليًا من خلال قدرتها على الإنجاز والتخطيط، وخارجيًا من خلال قدرتها على جذب أنظار العالم بإنجازاتها وموروثها التاريخي.

وأفاد الجبلاوي ان هذا الحدث الضخم يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية تُبنى على أساس من القوة، والهوية، والثقافة، والتنمية.”

وأكد أن اهتمام الدولة بإبراز كنوزها التاريخية بهذا الشكل المتطور يسهم في تعزيز السياحة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعيد التأكيد على أن مصر ليست فقط دولة عريقة، بل دولة معاصرة تعرف كيف تدير إرثها بما يخدم حاضرها ومستقبلها.

واختتم الجبلاوي تصريحاته قائلًا:“العالم كله يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، وهذا في حد ذاته يعكس حجم مصر ومكانتها، ويؤكد أننا أمام لحظة فارقة تعكس وجه مصر القوي، والمشرق، والحضاري أمام الجميع".