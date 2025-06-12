3 يوليو المقبل.. تفاصيل الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير

أكدت الدكتورة هدى سلامة الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بجامعة عين شمس، أن هناك استعدادات كبيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في 3 يوليو المقبل، وأن هناك حضور لعدد كبير من رؤساء الدول، ومديري المنظمات الدولية.

وأضافت خلال خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن ما سيتم يعتبر ترويج مجاني للحدث، وأن نقل القنوات العالمية للحدث يكون له تأثير على ارتفاع نسب السياحة.

ولفتت إلى أن افتتاح المتحف الكبير ليس لعرض الأثار فقط، ولكن هو مؤسسة ثقافية ويعتمد على التقنيات الحديثة، وأن مصر تستخدم أجهزة تقوم بعمل جولات للسائح أو للمواطنين بمعرفة ما حدث في العصور القديمة.

وأشارت إلى أن هناك أشياء أثرية ستعرض لأول مرة خلال الافتتاح، وأنه ما سيتم في يوم الافتتاح سيبهر العالم، وأن الافتتاح سيكون به أنشطة للأطفال، لآن المتحف به أشياء خاصة بالأطفال.

وتابعت:" سيكون هناك حضور لنجوم الفن من مصر، ومن دول عالمية، وأن هذا كله تم التحضير له بعناية".