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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: جارى الإنتهاء من الخطوات الأخيرة لتطوير محيط المتحف المصرى الكبير

منطقة الأهرامات الأثرية
منطقة الأهرامات الأثرية
أحمد زهران

أجرى اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد إسماعيل الامين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، جولة تفقدية لبحث الإستعدادات النهائية للتأكد من إنتظام تقديم الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تمهيدا للإفتتاح الرسمى للأعمال.

وخلال الجولة نقل اللواء خالد فودة تحيات رئيس الجمهورية للحضور من المسؤولين والقائمين على الأعمال، مؤكداً حرص سيادته على تسخير كافة الإمكانات لتحويل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم من خلال توفير تجربة زائرين فريدة من نوعها تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وعناصر الحداثة التى تراعى إستدامة المقصد والترويج لثقافة المجتمعات المحلية بمحيطها.

وبحث مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة مع الحضور خطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة و الأدوار والمهام الخاصة بكل منها قُبيل الإفتتاح، مشدداً على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف الجهود والمتابعة الدورية ميدانياً لسرعة إنتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها.  

من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه جارى الإنتهاء من الخطوات الأخيرة لمخطط تطوير محيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، حيث يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور لإستيعاب الحركة المرورية المنتظرة بعد إفتتاح الأعمال.

كما حرص الحضور على متابعة إنتظام حركة الزوار بمسارات الرحلات بالمنطقة الأثرية من خلال جولة شملت مدخل المنطقة الأثرية والإستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والإستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة لشرح من مسؤل الشركة المنفذة للأعمال حول نسب الإنتهاء والبرامج الزمنية الموضوعة للجوالات وخطوط السير الخاصة بها.

كما بحث الحضور عدد من مقترحات التحسين وإثراء تجربة الزائرين من خلال تنظيم تواجد المحال التجارية لعرض منتجات الحرف والأعمال اليدوية على المترددين على المنطقة الأثرية بصورة حضارية.

رافق الحضور خلال الجولة الدكتور أشرف محيى الدين مدير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة و المهندس عمرو جزارين مسئول الشركة المنفذة للأعمال و مسئولي وزارات السياحة والآثار، والداخلية والنقل والشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

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