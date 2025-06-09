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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل الافتتاح العالمي المرتقب.. جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لمحيط المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه في إطار المتابعة اليومية لمشروعات التطوير استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف الذي من المقرر أن يحظى باهتمام عالمي خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ أن الأعمال الجارية تهدف بالأساس إلى الظهور بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس مكانة مصر أمام زوار المتحف من مختلف دول العالم ويعزز من الصورة البصرية للمنطقة المحيطة .

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من المحاور الحيوية المؤدية إلى المتحف ومنها طريق الفيوم، ومدخل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وميدان الرماية والطرق المؤدية إلى شارع الأهرام .

كما تابع النجار نسب التنفيذ الخاصة بأرصفة المشاة وأعمال الصيانة الجارية ببعض القطاعات في مسارات الأرصفة الممتدة من محيط المتحف حتى شارع الأهرام موجّهًا برفع جميع المخلفات الناتجة عن الأعمال أولاً بأول إلى جانب تنفيذ صيانة دورية للمسطحات الخضراء والزراعات بالمنطقة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والإدارة العامة لمرور الجيزة للإسراع في وضع اللوحات الإرشادية الخاصة بتوجيه المواطنين إلى المحاور البديلة والتي تشمل مسارات "طريق الفيوم، طريق الإسكندرية الصحراوي، أكتوبر، الطريق الدائري، شارع الأهرام، المنصورية".

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بمراجعة كفاءة طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وتلافي أية ملاحظات على الفور مع تحسين مستوى النظافة والتجريد ورفع الأتربة بشكل يومي.

وخلال جولته أثنى المحافظ على الجهود المبذولة في إنجاز أعمال الرصف والتطوير في المنطقة المحيطة بالمتحف، مشددًا على إزالة أي زيادات غير مطابقة من طبقات الأسفلت وإصلاح أي تلفيات أو كسور حدثت خلال فترة العمل.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل موعد افتتاح المتحف بوقت كافٍ لضمان الجاهزية الكاملة للحدث المرتقب.

وأشار النجار إلى أن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تمثل واجهة حضارية لمصر مما يتطلب مضاعفة الجهود بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتوفير أفضل الخدمات للزوار مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار لائق بمكانة هذا الحدث العالمي.

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