تصعيد إسرائيل وإيران.. هل يحدث تخفيف أحمال في مصر؟ | الحكومة تحسم الأمر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، على التصعيد بين بين إسرائيل وإيران .

وقال مدبولي في كلمته على هامش زيارته لمشروعات تنموية في البحيرة ، :"الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران".

وتابع مدبولي :" كنت في تواصل مع وزير البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة هذا الأمر وتداعياته على قطاع الطاقة".

وأكمل مدبولي :" وضعنا خطة وأكدنا أن هذا الصيف لن يحدث فيه تخفيف أحمال ونؤكد على هذا العهد والدولة تعمل على هذا الأمر".

وتابع مدبولي :" التصعيد كان له تداعيات مباشرة على جزء كبير من إمدادات الغاز التي تأتي لمصر والتي تساهم في توفير الوقود، و بدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة كل خطط الطوارئ لضمان عدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء".