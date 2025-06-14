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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يدير حوارا مع مواطن: المركز التكنولوجي يُسهل الحصول على الخدمات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطنين بقرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، وذلك في إطار جولته التفقدية اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة للاطمئنان على سير العمل وكفاءة التشغيل، والتي تأتي ضمن جولة أوسع لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال التفقد أن المركز التكنولوجي يمثل بيئة خدمية متقدمة ويقدم خدمات حكومية متطورة ومتكاملة للمواطنين، لافتة إلى أنه يمثل نقلة نوعية في الريف المصري، كما يعد انعكاسا واضحا لرؤية القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة والتي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وقالت محافظ البحيرة إن المركز التكنولوجي بقرية زاوية صقر يعمل على تقريب وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين فضلا عن تقديمها بكفاءة عالية وشكل حضاري وفعال داخل الريف، بما يؤدي إلى تيسير الخدمات الأساسية داخل القرى دون عناء الانتقال إلى المدن. 

واستمع رئيس الوزراء والمرافقون إلى شرح حول الخدمات الموجودة بالفعل والخدمات الأخرى التي سيتم تفعيلها، حيث أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المركز يُقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق مجهزة بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الحيوية التي تلبي احتياجات المواطن اليومية، مضيفة أن المركز يضم وحدة تكنولوجية لاستخراج التراخيص وخدمات المحليات، ووحدة خاصة بالشهر العقاري لتقديم خدمات التوثيق ونقل الملكية، الى جانب مكتب سجل مدني لاستخراج الوثائق الرسمية، وكذا مكتب التموين لخدمات البطاقات التموينية، ومكتب البريد الذي يوفر الخدمات المالية والحوالات، ومكتب التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج مثل الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

ونوهت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المركز يهتم برفع كفاءة الأداء وتوفير مناخ مناسب للعاملين وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب المستمر على استخدام التطبيقات والبرامج المختلفة.

ولفتت المحافظ إلى أن المركز التكنولوجي يدعمه تعزيز شبكة الاتصالات بزاوية صقر من خلال عدد من المشروعات المهمة لتقديم خدمات رقمية متطورة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبهدف تطوير قطاع البنية التحتية والخدمات الرقمية.

 أدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارا مع أحد المواطنين المستفيدين من خدمات المركز التكنولوجي، للاطمئنان على جودة الخدمات والوقت المستغرق في إنهائها، حيث أكد المواطن أن المركز أسهم في تقليل الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، مضيفا أن الإجراءات تم تبسيطها أيضا.

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