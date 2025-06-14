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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مدرسة رزق درويش الإبتدائية بزاوية صقر.. والطلاب: البرنامج الصيفي مهم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ مدرسة رزق درويش الابتدائية بقرية زاوية صقر، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظ البحيرة.

وخلال تواجده بالمدرسة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حولها؛ حيث أوضح/ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم إطلاق اسم أحد شهداء حرب ١٩٧٣على المدرسة تخليدا لذكراه، مشيرا إلى أن المدرسة تضم ٣٢ فصلا دراسيا (١٥ فصلا دراسيا فترة صباحية و١٧ فصلا دراسيا فترة مسائية)، للمراحل المختلفة، من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس، وبها ١٤٤٣ طالبا وطالبة، كما تضم عددا من القاعات المخصصة للأنشطة المتنوعة.

     كما شرحت إحدى الطالبات لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه تفاصيل البرنامج الصيفي الذي تنظمه المدرسة لتقديم الأنشطة المختلفة للطلاب، ثم تفقدوا عددا من قاعات الأنشطة، التي تشمل مركز تنمية قدرات الطلاب في الحاسب الآلي، ومهارات البرمجة ولغات التكويد، والمشروعات المنفذة، وأوجه استفادة الطلاب منها، كما تتضمن الأنشطة مركز تنمية القدرات للتربية الفنية، حيث يتوافر بالمدرسة معمل رسم لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى مركز تنمية القدرات في المجال الصناعي، وبها (خزف وأعمال يدوية)، فضلا عن مركز تنمية القدرات المكتبية، ومركز تنمية القدرات في التربية النفسية، بجانب مركز تنمية القدرات الصحفية، ومركز تنمية مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، علاوة على مركز تنمية القدرات للأنشطة الصيفية.
     وخلال تفقده لقاعات الأنشطة الصيفية، حرص رئيس الوزراء على التعرف من بعض الطلاب المتواجدين في المدرسة لممارسة الأنشطة الصيفية على دور هذه الأنشطة في إشباع هواياتهم وتنميتها، حيث أكد الطلاب أن البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل مهاراتهم، وخاصة أن مركز تنمية القدرات يستقبل طلابا من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية ولا يقتصر على أبناء المدرسة، حيث يقدم المركز أنشطة الموسيقى، والأنشطة الرياضية المختلفة مثل كرة القدم، وكرة الطائرة، وفنون الكاراتيه، كما يقدم أنشطة زراعية، وحاسب آلي، وتربية فنية، ومهارات مهنية، من خلال ورشة إعادة التدوير، بالإضافة إلى التربية المسرحية والفنية، والصحافة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

  وعقب ذلك، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، عرضا لفنون لعبة الكاراتيه، كما استمعوا لأغنية وطنية أنشدها فريق كورال المدرسة، كما شاهد بعض المهارات التي تقدمها ورشة القراءة والكتابة والأعمال الحسابية، كما اطلع على مجلة الحائط التي يتم تدريب الطلاب على فنون الصحافة من خلالها، فضلا عن مهارات أصول التربية النفسية، التي تقدم كيفية بناء الشخصية وتطوير قدراتها.

     وفي ختام زيارته للمدرسة، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل زوار المدرسة، أعرب فيها عن تمنياته لجميع المدرسين والطلاب بدوام التوفيق والسداد.

مدبولي مدرسة رزق مدرسة رزق درويش زاوية صقر

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