علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا أحد يريد ان تمتلك إيران أو إسرائيل سلاح نووي في المنطقة .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا بتشتغل عشان تضرب إيران بقى لازم أمريكا تقول لإسرائيل إنها يجب ان تنضم لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يجب نزع السلاع النووي من إسرائيل ".