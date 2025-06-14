أحمد موسى عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: محدش يزعل.. والترتيبات أسطورية

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التصعيد بين إيران وإسرائيل عامل أزمة كبيرة في المنطقة، ورئيس الوزراء أعلن اليوم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة من تصعيد ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصر قررت إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير للأسف والعالم كله كان ينتظر هذا اليوم ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن تطورات المنطقة متلاحقة وسريعة وخطيرة ومحدش عارف ما هو القادم والتداعيات قد تستمر خلال الفترة المقبلة ، مضيفا:" الترتيبات لافتتاح المتحف المصري الكبير أسطورية ومحدش يزعل على التأجيل".