إيلون ماسك يوفر خدمة الإنترنت الفضائي للإيرانيين

اندلعت الحرب الإسرائيلية ضد إيران فجر الجمعة بواسطة 200 طائرة استهدفت 100 هدف إيراني عسكري أغلبها كانت شبكات الرادار الإيرانية،وأنظمة الدفاع الجوي مع اغتيال لكبار القيادات الإيرانية من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

مع تحديد الموقع السكني لأحد علماء الذرة الإيرانيين،واغتياله وأدركت الدولة الإيرانية حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي الكبير المعتمد على الوسائل التقنية الحديثة،ولذلك قررت الدولة الإيرانية وقف خدمة الإنترنت،وبرنامج واتس آب لوقف الاختراق قدر الإمكان.

ودعا مذيع فوكس نيوز مارك ليفين في تغريدة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمة الإنترنت الفضائي للإيرانيين ليُعلق ماسك اليوم السبت لليفين بإن خدمة الإنترنت مفعلة للشعب الإيراني الآن عبر ستارلينك.