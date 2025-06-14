نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان متلفز، أن عملية “الأسد الصاعد” ضد إيران نُفذت بعد تخطيط استمر ستة أشهر، عقب اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

https://youtube.com/shorts/yDyjzPpMuuA



وأوضح أن أوامره صدرت في نوفمبر 2024 باستهداف برنامج إيران النووي، تحسبًا لتسريعه بعد ضرب وكلائها في المنطقة.

من جانبها كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن الجيش الأمريكي أسقط صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يمنع الهجوم، رغم محاولاته السابقة لإبرام اتفاق نووي مع طهران.

وتخشى دوائر سياسية من تصاعد المواجهة وتراجع فرص الحلول الدبلوماسية.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/yDyjzPpMuuA