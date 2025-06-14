علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



قال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل ضربت 300 هدف داخل إيران والطائرات الإسرائيلية استهدفت منشأت نووية وقواعد صواريخ ومجمعات أبحاث وتطوير عسكري".



وتابع سمير فرج :"المواقع النووية الإيرانية داخل الجبال وإسرائيل لم تنجح في تدميرها ".



وأكمل سمير فرج :" كل ما فعلته إسرائيل في إيران لم يحقق الهدف الرئيسي لإسرائيل وهو تدمير المواقع النووية الإيرانية ".



ولفت سمير فرج :" البرنامج النووي الإيراني مازال قائما ولم يتم تدميره بشكل كامل ".