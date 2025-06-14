الصاروخ الإيراني في مواجهة التفوق الإسرائيلي..من سينتصر بمعركة الإقليم الكبرى؟

في ضربة عسكرية نوعية، شنت إسرائيل هجوما كبيرا على إيران، استخدمت فيه أحدث أسلحتها المٌقاتلة التي تمتلكها في ترسانتها العسكرية، ضربة، أدت إلى مقتل كبار قادة الجيش والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قتل إسرائيل علماء نوويين إيرانيين بارزين.

لكن سرعان ما ردت طهران على هذا الهجوم، بقصف إسرائيل بوابل من الصواريخ الباليستية والاستراتيجية بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية، ولعل الاستهداف الذي شاهده العالم لعاصمة دولة الاحتلال كان خير شاهد على الرد الإيراني.

أبرز الصواريخ الإيرانية التي شاركت في قصف إسرائيل

"آرمان" و "آذرخش" أحدث أسلحة الدفاع الجوي الإيراني

تمتلك إيران ترسانة متنوعة من منظومات الدفاع الجوي ولعل أحدثها تلك التي كشفت عنها مؤخرا وهي منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية والتي يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا، كذلك أيضا منظومة "آذرخش" الصاروخية التي يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها بمدى يصل إلى 50 كيلومتراً مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق.

منظومة "15 خرداد" بعيدة المدى

منظومة "15 خرداد" هي أيضا ضمن منظومات الدفاع الجوي الإيراني، وهي مزودة بصواريخ بعيدة المدى قادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف والاشتباك مع 5 أهداف أخرى.

"كمين" سلاح إيران ضد المسيرات

منظومة أخرى تمتلكها إيران هي "كمين 2" حيث وتستخدم لرصد واستهداف كافة أنواع المسيرات الجوية والطائرات المأهولة والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما تستطيع رصد الأهداف من على بعد أكثر من 100 كيلومتر.

منظومة "خورداد" للدفاع الجوي

منظومة الدفاع الصاروخي المحلية "خورداد" ضمن منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها إيران، حيث تستخدم صواريخ محلية الصنع طراز "تاير - 2 بي" التي يمكنها استهداف الطائرات من مدى يتجاوز 40 كيلومترا.

صواريخ "بافار - 373" محلية الصنع

كما تمتلك إيران المنظومة الصاروخية محلية الصنع طراز "بافار - 373" المستوحاة من منظومة "إس - 300" الروسية، حيث يمكنها تعقب 300 هدف في وقت واحد على بعد 320 كيلومترا وضرب 6 أهداف في وقت واحد باستخدام صواريخ "سياد - 4" التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر.

منظومة "باور 373" للدفاع الجوي

وتعد منظومة "باور 373" للدفاع الجوي بعيدة المدى أهم منظومة دفاعية محلية الصنع في إيران حيث أنها قادرة على اكتشاف نحو 300 هدف وتعقب 60 هدفا والاشتباك مع 6 أهداف.

صواريخ "إس – 300" روسية الصنع

المنظومة الروسية الصاروخية الشهيرة "إس 300" تمتلكها إيران أيضا بأعداد كبيرة حيث أنها قادرة على صد وتدمير الصواريخ الباليستية وتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا.

المئات من قواعد الصواريخ والدفاع الجوي

ووفق تقارير عسكرية فإن إيران تمتلك المئات من قواعد الدفاع الجوي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تقول عنها طهران أنها قادرة على حماية أجواء البلاد ضد أي عدائيات جوية أو صاروخية.

أبرز الطائرات الإسرائيلية المشاركة في الهجوم على إيران

في المقابل، شاركت إسرائيل بالعديد من الطائرات المقاتلة الحديثة بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع والحرب الالكترونية والتشويش والتزود بالوقود والمسيرات خلال الهجوم على إيرانو.

إف – 35

المقاتلة إف – 35 من أهم الطائرات المشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث تتميز بقدرتها على تدمير الدفاعات الجوية من مسافات بعيدة وتنسيق الضربات والاستطلاع والدعم الجوي نظرا لإمكانيتها الهائلة، كما أنها تتميز بقدرتها على التخفي ومقاتلة أهداف جوية وبرية عدة في توقيت متزامن.

وتستطيع المقاتلة إف 35 التي تنتمي إلى الجيل الخامس على شن "حرب اليكترونية" للتشويش على الرادارات وشل الاتصالات إلى جانب التقاط بيانات ساحة المعركة ونقلها إلى مراكز القيادة.

إف-15

الطائرة الأخرى المشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران هي الطائرة إف-15 التي تشكل العمود الفقري للقوات الجوية الإسرائيلية.

وتصنف الطائرة التي تنتجها شركة بوينج الأمريكية بأنها طائرة تفوق جوي وهي اعتراضيه هجومية، وتستطيع حمل صواريخ وقذائف عديدة، كما أنها تضم أنظمة إلكترونية وأنظمة تحكم تمكنها من تتبع ومهاجمة طائرات العدو أثناء العمل في المجال الجوي.

إف-16

وتشارك الطائرة المقاتلة إف-16 أيضا في الهجوم على إيران، حيث تعتبر من أوائل طائرات الجيل الرابع التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي تحديدا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وبعد وقت قصير من استلام إسرائيل أولى مقاتلات إف-16استخدمتها تل أبيب لتدمير مفاعل "أوزيراك" النووي في العراق عام 1981.

طائرات استطلاع وحرب الكترونية ومسيرات

وتمتلك إسرائيل حالياً أسطولاً من مقاتلات F-16 يزيد عن 250 مقاتلة، حيث تعتمد إسرائيل على السلاح الجوي بشكل مكثف في عملياتها العسكرية.

كما تستخدم إسرائيل عدة طائرات للاستطلاع الجوي في الهجوم على إيران سواء كانت مأهولة أو مُسيرة مثل طائرات سيسنا 208 ونخشون وبوينج 707 و C130 تستخدمها إسرائيل جميعها في عمليات الاستطلاع والرصد والتي تشارك بكثافة في الهجوم الإسرائيلي على طهران.

على الرغم مما تمتلكه إسرائيل من تكنولوجيا تسليحية متطورة هي الأحدث في العالم بلا شك، إلا أن هذه الإمكانيات لم تحقق نظرية الأمن والردع الإسرائيلي كما يزعم قادة الاحتلال، ولم تحقق نصرا حقيقيا خلال استخداماتها الأخيرة في قطاع غزة والآن في إيران.