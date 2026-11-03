وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجري تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي

جرى اتصال هاتفي يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبكاري ياو سانجاري، وزير الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج بجمهورية النيجر، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع النيجر في مختلف المجالات، ولا سيما التجارية والاستثمارية والتنموية وبناء القدرات والتدريب والبنية التحتية، مؤكداً أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال للشركات المصرية والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في النيجر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود دول المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، وفي مقدمتها الإرهاب، مشدداً على أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.