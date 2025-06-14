الاحتلال يستهدف صواريخ موجهة نحو العمق الإسرائيلي قبل إطلاقها من إيران

أعلن جيش الاحتلال، استهداف عشرات الصواريخ الموجهة نحو العمق الإسرائيلي قبل إطلاقها من إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، كلا من إيران وإسرائيل إلى التحلي بالمسئولية والحكمة، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية المتبادلة بين البلدين.



وقال بابا الفاتيكان - وفقا لصحيفة (الفاتيكان نيوز) اليوم /السبت/ - " في هذه الأيام، تتوالى الأخبار التي تثير قلقا بالغا.. لقد تدهور الوضع في إيران وإسرائيل بشكل خطير، وفي هذه اللحظة الدقيقة، أود أن أجدد دعوتي بقوة إلى المسؤولية والعقلانية".



وأضاف :"لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدًا، ومن واجب جميع الدول دعم قضية السلام من خلال إطلاق مسارات المصالحة وتعزيز الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع".. مؤكدا أنه يتابع تطورات الوضع في المنطقة بقلق بالغ.