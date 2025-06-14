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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو إيران وإسرائيل إلى التحلي بالمسئولية والحكمة

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر
أ ش أ

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، كلا من إيران وإسرائيل إلى التحلي بالمسئولية والحكمة، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية المتبادلة بين البلدين.


وقال بابا الفاتيكان - وفقا لصحيفة (الفاتيكان نيوز) اليوم /السبت/ - " في هذه الأيام، تتوالى الأخبار التي تثير قلقا بالغا.. لقد تدهور الوضع في إيران وإسرائيل بشكل خطير، وفي هذه اللحظة الدقيقة، أود أن أجدد دعوتي بقوة إلى المسؤولية والعقلانية".


وأضاف :"لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدًا، ومن واجب جميع الدول دعم قضية السلام من خلال إطلاق مسارات المصالحة وتعزيز الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع".. مؤكدا أنه يتابع تطورات الوضع في المنطقة بقلق بالغ.


وكانت إسرائيل قد شنت صباح أمس الجمعة ضربة جوية وصفتها بـ"الاستباقية" ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية؛ وقد أسفر الهجوم عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وقائد أركان القوات المسلحة محمد باقري .. الأمر الذي دفع الجيش الإيراني إلى الرد على هذه الغارات الإسرائيلية.

بابا الفاتيكان إيران إسرائيل ليو

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