إسرائيل قصفت 300 هدف.. سمير فرج: رئيس الأركان الإيراني اضرب في شقته

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تستعد للضربة على أهداف إيرانية منذ عام ونصف وهي مكونة من 5 خطط ".

وتابع :" إسرائيل نفذت ضربة جوية على أهداف إيرانية وتنفيذ عملية استخباراتية ووتنفيذ عمليات نوعية خاصة في إيران ".



وأكمل سمير فرج :" رئيس الأركان الإيراني اضرب في شقته وهناك فشل استخباراتي إيراني ".

ولفت فرج :"إسرائيل ضربت 300 هدف داخل إيران والطائرات الإسرائيلية استهدفت نشأت نووية وقواعد صواريخ ومجمعات أبحاث وتطوير عسكري ".



