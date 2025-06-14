سر نجاح صواريخ إيران في قصف أهداف في تل أبيب .. سمير فرج يكشف مفاجأة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران عملت على تطوير المنظومة الصاروخية الخاصة بها بجانب العمل على القوة النووية ".



وتابع سمير فرج :" إيران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلو متر قادرة على الوصول إلى إسرائيل ".

وأكمل سمير فرج :" إيران تمتلك مسيرات متطورة ويصل مداها إلى 2000 كيلو متر وهي قادرة على الوصول لإسرائيل ".

ولفت سمير فرج :" إيران استخدمت المسيرات لإشغال الدفاع الجوي الإسرائيلي كي تصل الصواريخ لأهدافها داخل إسرائيل ".



