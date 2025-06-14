صواريخ فرط صوتية ومسيرات للتشويش.. مفاجأت عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، كواليس التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى.

إيران أقوى من إسرائيل

وقال سمير فرج :" منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظات فارقة ونشهد حربا بين إسرائيل وإيران".

وتابع سمير فرج، أن إيران دولة قوية وهي أقوى من إسرائيل طبقا للتصنيف العالمي.

وأكمل سمير فرج، أن ما نشهده حرب بين دولتين فقط وطبقا للتقديرات طالما أمريكا تدعم إسرائيل دفاعيا فإنها حرب محلية وليس إقليمية.

ولفت سمير فرج، إلى أن إسرائيل غير قادرة على صد الصواريخ الفرط صوتية القادمة من إيران.

هزة داخل إسرائيل بسبب صواريخ إيران

وقال سمير فرج ، :" إسرائيل تطلب التهدئة وامبارح تل أبيب اضربت ".

وتابع :" نتنياهو منمش في الملجأ اللي كان فيه وضرب تل أبيب أمس لم يحدث في تاريخها ".

وأكمل سمير فرج :" هناك هزة كبيرة في إسرائيل واحتمال أن تتعرض إسرائيل لضربة جديدة اليوم ".

ولفت فرج :" إيران قدرت تستغل الصواريح فرط صوتية ".

إيران تعرضت لخداع عسكري

وقال سمير فرج، إن ترامب اعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران، وإن الضربة الإسرائيلية على إيران تمت بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكمل سمير فرج، أن إيران بلعت الطعم الإسرائيلي الذي استخدمته إسرائيل لتنفيذ الضربة على أهداف إيرانية.

ولفت سمير فرج، إلى أن إيران تعرضت لخداع عسكري ولم تستعد للضربة الإسرائيلية.

وقال سمير فرج ، :" إسرائيل تستعد للضربة على أهداف إيرانية منذ عام ونصف وهي مكونة من 5 خطط ".

وتابع :" إسرائيل نفذت ضربة جوية على أهداف إيرانية وتنفيذ عملية استخباراتية ووتنفيذ عمليات نوعية خاصة في إيران ".



وأكمل سمير فرج :" رئيس الأركان الإيراني اضرب في شقته وهناك فشل استخباراتي إيراني ".

ولفت فرج :"إسرائيل ضربت 300 هدف داخل إيران والطائرات الإسرائيلية استهدفت نشأت نووية وقواعد صواريخ ومجمعات أبحاث وتطوير عسكري ".

إسرائيل لم تدمر مواقع النووي الإيراني

قال سمير فرج ، :" إسرائيل ضربت 300 هدف داخل إيران والطائرات الإسرائيلية استهدفت منشأت نووية وقواعد صواريخ ومجمعات أبحاث وتطوير عسكري".



وتابع سمير فرج :"المواقع النووية الإيرانية داخل الجبال وإسرائيل لم تنجح في تدميرها ".



وأكمل سمير فرج :" كل ما فعلته إسرائيل في إيران لم يحقق الهدف الرئيسي لإسرائيل وهو تدمير المواقع النووية الإيرانية ".



ولفت سمير فرج :" البرنامج النووي الإيراني مازال قائما ولم يتم تدميره بشكل كامل ".

سر نجاح صواريخ إيران في الوصول لتل أبيب

وقال سمير فرج :" إيران عملت على تطوير المنظومة الصاروخية الخاصة بها بجانب العمل على القوة النووية ".



وتابع سمير فرج :" إيران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلو متر قادرة على الوصول إلى إسرائيل ".

وأكمل سمير فرج :" إيران تمتلك مسيرات متطورة ويصل مداها إلى 2000 كيلو متر وهي قادرة على الوصول لإسرائيل ".

ولفت سمير فرج :" إيران استخدمت المسيرات لإشغال الدفاع الجوي الإسرائيلي كي تصل الصواريخ لأهدافها داخل إسرائيل ".

اغتيال القادة الإيرانيين



وقال سمير فرج ، :" اغتيال إسرائيل للقادة الإيرانيين فضيحة كبيرة ".



وتابع سمير فرج :" إسرائيل تمكنت من اغتيال قائد الحرس الثوري ورئيس الأركان الإيراني ".

وأكمل سمير فرج :" علامة استفهام كبيرة حول تمكن إسرائيل من اغتيال قادة عسكريين في إيران على يد إسرائيل ".

ولفت سمير فرج :" إيران لم تتعلم من درس اغتيال إسرائيل لقادة حزب الله وحماس ".

ولفت سمير فرج :" إسرائيل تشتري العملاء للحصول على معلومات عن أماكن تواجد القادة العسكريين الإيرانيين ".

تفاصيل الضربة الإيرانية

وقال سمير فرج، :" إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل أمس وإيران وجهت 5 ضربات على إسرائيل ".

وتابع سمير فرج :" الصواريخ الإيرانية طارت لمسافة 1500 كيلو متر وإيران لم تقترب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي وأجلت هذا الأمر ولكنها ستضربه مستقبلا ".



وأكمل سمير فرج :" مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرض لضربة مباشرة من الصواريخ الإسرائيلية وهذا امر صعب ".



ولفت سمير فرج :" إيران نجحت في الوصول إلى تل أبيب واستهداف أهداف على أرض تل أبيب"،

صواريخ إيران الفرط صوتية

قال سمير فرج :" إيران نجحت في الوصول إلى تل أبيب واستهداف أهداف على أرض تل أبيب".

وتابع سمير فرج :" الصاروخ البالستي سرعته 5 ماخ والصاروخ الفرط صوتي يخرج من الغلاف الجوي وسرعته أكثر من 5 ماخ ثم يدخل المجال الجوي مرة أخرى لإصابة الهدف مباشرة".

وأكمل سمير فرج :" الصاروخ الفرط الصوتي ميجبوش الرادار وإسرائيل لم تتمكن من متابعته وهو قادم من إيران".

ولفت سمير فرج :" إسرائيل تفاجأت من قيام إيران باستهداف تل أبيب بصواريخ فرط صوتية".

