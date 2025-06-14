سمير فرج: إيران قد تلجأ لورقة "هرمز" والاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار تبدأ خلال أيام.. فيديو

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إيران قد تلوّح بإغلاق مضيق هرمز كأداة تهديد، لكنها لن تقدم على هذه الخطوة، نظرًا لأن نحو ثلث طاقة العالم يمر من خلاله، مما يجعل الإغلاق مخاطرة دولية كبرى.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد اتصالات دولية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

طهران تُعلن مسبقًا عن نيتها تنفيذ ضربات ضد إسرائيل

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن طهران تُعلن مسبقًا عن نيتها تنفيذ ضربات ضد إسرائيل لرفع الروح المعنوية داخليًا بين مواطنيها.

وأشار إلى أن الدور الأمريكي الحالي يقتصر على دعم منظومة الدفاع الإسرائيلية دون الدخول في عمليات هجومية ضد إيران، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يشمل تصعيدًا عسكريًا مباشراً من قبل الولايات المتحدة.