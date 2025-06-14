قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر| سمير فرج يكشف كيف خدعت المسيرات الإيرانية القبة الحديدية على تل أبيب

اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي
اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي
قسم التوك شو

حل  اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، ليحلل ويكشف كيف خدعت المسيرات القبة الحديدية على تل أبيب.

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن السلاح النووي يُعد تهديدًا حقيقيًا لكل دول منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة نزع السلاح النووي الذي تمتلكه إسرائيل.

وقال "فرج"، إن إسرائيل نفذت خطة خداع محكمة لضرب إيران، وتمكنت من الإيقاع بطهران، مؤكدًا أن الأخيرة بلعت الطُعم.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن هناك فارقًا بين السياسة والعمل العسكري، مشددًا على أن إسرائيل أوهمت إيران بعدم وجود أي تحرك قبل يوم الأحد تزامنًا مع فترة المفاوضات.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإيرانية ارتكبت خطأ كبيرًا بعدم بقائها في حالة تأهب، مؤكدًا أن طهران انخدعت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تستعد لشن أي هجوم إسرائيلي.

وتابع أن عملية "قوة الأسد" الإسرائيلية امتدت على مدار عام ونصف، ومرت بخمس مراحل، تضمنت ضربة جوية، وعملية استخباراتية، وعملية نوعية خاصة بزرع عناصر داخل إيران، بالإضافة إلى عملية معاونة للضربة الجوية، وأخرى معنوية.

وشدد على أن إسرائيل تمكنت من زرع عناصرها داخل إيران لتنفيذ مهام عسكرية دقيقة، لافتًا إلى أن رئيس أركان الجيش الإيراني تم تصفيته داخل شقته بطريقة دقيقة ومحكمة نفذتها عناصر إسرائيلية.

 إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا على إيران بموافقة أمريكية

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران فجر الجمعة يُعد "ضربة استباقية"، جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه كان قد توقع هذا التصعيد قبل 9 أيام كاملة، وذلك خلال مشاركته في إحدى القنوات العربية، مشيرًا إلى احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية استباقية إلى إيران.

وأضاف فرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إسرائيل الإذن بشن الضربة، وهو القرار الذي كانت تل أبيب تنتظره منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال: "التاريخ سيلوم ترامب على إعطاء نتنياهو هذا الضوء الأخضر، خاصة وأن الحزب الجمهوري لم يكن يؤيد هذه الخطوة".

وأشار سمير فرج إلى أن إيران، باعتبارها دولة آسيوية كبرى في الشرق الأوسط، تعرضت لما وصفه بـ"الخداع الأمريكي"، حين منحت واشنطن إسرائيل الموافقة على بدء العمليات العسكرية.

ولفت سمير فرج، إلى أن طموحات إيران تتجاوز الإقليم، إذ تسعى إلى تصدير الثورة الإسلامية عبر جماعات شيعية مدعومة.

وفي السياق ذاته، تحدث فرج عن توازنات القوى النووية في العالم، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أكبر مخزون نووي، تليها الولايات المتحدة، ثم الصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تظل إسرائيل لا تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، رغم أن الجميع يعلم أنها تملكه.

حرب بين أقوى جيشين بالمنطقة.. وإسرائيل تسعى لاحتواء الموقف
 

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن ما يجري حالياً بين إسرائيل وإيران يُعد بمثابة حرب حقيقية، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية تدور بين جيشين يُعدّان من بين أقوى 20 جيشاً على مستوى العالم.

قال سمير فرج إن منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظات شديدة الصعوبة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن إيران تمتلك قدرات عسكرية ومقومات كبرى تجعلها ليست بالدولة الهينة، بل إنها دولة كبيرة وتفوق إسرائيل من حيث القوة.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن إيران دولة كبيرة وأقوى من إسرائيل، كما أن الحرب الحالية بينهما محلية طالما أمريكا تدعم إسرائيل دفاعيا ضد إيران، وفي حالة تصعيد أمريكا أكثر من ذلك سيكون له عواقب سلبية قد تصل إلى غلق هرمز.

وأوضح سمير فرج أن تل أبيب تعرضت لهجوم للمرة الأولى منذ عام 1948، وهو ما تسبب في هزة داخلية كبيرة، مؤكدًا أن هناك دولًا كبرى تسعى للتدخل لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل نفسها ترغب في إنهاء التصعيد، كما لم يستبعد احتمال تنفيذ هجوم إيراني جديد على إسرائيل في الساعات القادمة.

سمير فرج إسرائيل أحمد موسى تل أبيب القبة الحديدية السلاح النووي طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حريق يلتهم حظيرة ماشية في دار السلام بسوهاج

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ: تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 24 سفينه حاويات وبضائع عامه

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد