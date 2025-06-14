بث مباشر| سمير فرج يكشف كيف خدعت المسيرات الإيرانية القبة الحديدية على تل أبيب

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ضيفا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، ليحلل ويكشف كيف خدعت المسيرات القبة الحديدية على تل أبيب.

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن السلاح النووي يُعد تهديدًا حقيقيًا لكل دول منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة نزع السلاح النووي الذي تمتلكه إسرائيل.

وقال "فرج"، إن إسرائيل نفذت خطة خداع محكمة لضرب إيران، وتمكنت من الإيقاع بطهران، مؤكدًا أن الأخيرة بلعت الطُعم.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن هناك فارقًا بين السياسة والعمل العسكري، مشددًا على أن إسرائيل أوهمت إيران بعدم وجود أي تحرك قبل يوم الأحد تزامنًا مع فترة المفاوضات.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإيرانية ارتكبت خطأ كبيرًا بعدم بقائها في حالة تأهب، مؤكدًا أن طهران انخدعت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تستعد لشن أي هجوم إسرائيلي.

وتابع أن عملية "قوة الأسد" الإسرائيلية امتدت على مدار عام ونصف، ومرت بخمس مراحل، تضمنت ضربة جوية، وعملية استخباراتية، وعملية نوعية خاصة بزرع عناصر داخل إيران، بالإضافة إلى عملية معاونة للضربة الجوية، وأخرى معنوية.

وشدد على أن إسرائيل تمكنت من زرع عناصرها داخل إيران لتنفيذ مهام عسكرية دقيقة، لافتًا إلى أن رئيس أركان الجيش الإيراني تم تصفيته داخل شقته بطريقة دقيقة ومحكمة نفذتها عناصر إسرائيلية.

إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا على إيران بموافقة أمريكية

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران فجر الجمعة يُعد "ضربة استباقية"، جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه كان قد توقع هذا التصعيد قبل 9 أيام كاملة، وذلك خلال مشاركته في إحدى القنوات العربية، مشيرًا إلى احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية استباقية إلى إيران.

وأضاف فرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إسرائيل الإذن بشن الضربة، وهو القرار الذي كانت تل أبيب تنتظره منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال: "التاريخ سيلوم ترامب على إعطاء نتنياهو هذا الضوء الأخضر، خاصة وأن الحزب الجمهوري لم يكن يؤيد هذه الخطوة".

وأشار سمير فرج إلى أن إيران، باعتبارها دولة آسيوية كبرى في الشرق الأوسط، تعرضت لما وصفه بـ"الخداع الأمريكي"، حين منحت واشنطن إسرائيل الموافقة على بدء العمليات العسكرية.

ولفت سمير فرج، إلى أن طموحات إيران تتجاوز الإقليم، إذ تسعى إلى تصدير الثورة الإسلامية عبر جماعات شيعية مدعومة.

وفي السياق ذاته، تحدث فرج عن توازنات القوى النووية في العالم، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أكبر مخزون نووي، تليها الولايات المتحدة، ثم الصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تظل إسرائيل لا تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، رغم أن الجميع يعلم أنها تملكه.

حرب بين أقوى جيشين بالمنطقة.. وإسرائيل تسعى لاحتواء الموقف



أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن ما يجري حالياً بين إسرائيل وإيران يُعد بمثابة حرب حقيقية، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية تدور بين جيشين يُعدّان من بين أقوى 20 جيشاً على مستوى العالم.

قال سمير فرج إن منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظات شديدة الصعوبة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن إيران تمتلك قدرات عسكرية ومقومات كبرى تجعلها ليست بالدولة الهينة، بل إنها دولة كبيرة وتفوق إسرائيل من حيث القوة.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن إيران دولة كبيرة وأقوى من إسرائيل، كما أن الحرب الحالية بينهما محلية طالما أمريكا تدعم إسرائيل دفاعيا ضد إيران، وفي حالة تصعيد أمريكا أكثر من ذلك سيكون له عواقب سلبية قد تصل إلى غلق هرمز.

وأوضح سمير فرج أن تل أبيب تعرضت لهجوم للمرة الأولى منذ عام 1948، وهو ما تسبب في هزة داخلية كبيرة، مؤكدًا أن هناك دولًا كبرى تسعى للتدخل لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل نفسها ترغب في إنهاء التصعيد، كما لم يستبعد احتمال تنفيذ هجوم إيراني جديد على إسرائيل في الساعات القادمة.