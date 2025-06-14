سمير فرج: إسرائيل عندها نووي وممكن تستخدمه ضد إيران

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.





وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وإيران لن تجرؤ على غلق مضيق هرمز ".

وأكمل سمير فرج :" إسرائيل عندها نووي وممكن تستخدم نووي ضد إيران بسبب استهداف طهران لتل أبيب ".

ولفت سمير فرج :" إيران تتحدث عن إسقاط طائرة إف 35 إسرائيلية وتم اعتقال الطيار ".

وتابع سمير فرج :" من المتوقع العودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات مرة أخرى ".

