سمير فرج: إيران لم تقترب من مفاعل ديمونة الإسرائيلي لكنها ستضربه مستقبلا

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل أمس وإيران وجهت 5 ضربات على إسرائيل ".

وتابع سمير فرج :" الصواريخ الإيرانية طارت لمسافة 1500 كيلو متر وإيران لم تقترب من مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي وأجلت هذا الأمر ولكنها ستضربه مستقبلا ".



وأكمل سمير فرج :" مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرض لضربة مباشرة من الصواريخ الإسرائيلية وهذا امر صعب ".



ولفت سمير فرج :" إيران نجحت في الوصول إلى تل أبيب واستهداف أهداف على أرض تل أبيب"،