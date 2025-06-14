صاروخ فرط صوتي إيراني .. سمير فرج: إسرائيل تفاجأت أمس

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.





قال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد” :" إيران نجحت في الوصول إلى تل أبيب واستهداف أهداف على أرض تل أبيب".

وتابع سمير فرج :" الصاروخ البالستي سرعته 5 ماخ والصاروخ الفرط صوتي يخرج من الغلاف الجوي وسرعته أكثر من 5 ماخ ثم يدخل المجال الجوي مرة أخرى لإصابة الهدف مباشرة".

وأكمل سمير فرج :" الصاروخ الفرط الصوتي ميجبوش الرادار وإسرائيل لم تتمكن من متابعته وهو قادم من إيران".

ولفت سمير فرج :" إسرائيل تفاجأت من قيام إيران باستهداف تل أبيب بصواريخ فرط صوتية".

