سمير فرج عن قوافل الصمود: مصر لها قوانين ولن تسمح بالإضرار بأمنها القومي

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على القوافل التي تدعي رغبتها في العبور من الأراضي المصرية لكسر الحصار عن غزة.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: مصر دولة لها قوانين يجب احترامها، ومصر هي التي قدمت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على مدار العام ونصف العام الماضي".

ولفت سمير فرج، إلى أن هناك من يرغب في الإضرار بالأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بذلك على الإطلاق.

وأكد سمير فرج، أن مصر لم تقصر على الإطلاق في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.