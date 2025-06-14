الضربة الإسرائيلية.. سمير فرج يكشف خطأ وقعت فيه إيران

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل نفذت خطة خداع محكمة لضرب إيران، وتمكنت من الإيقاع بطهران، مؤكدًا أن الأخيرة بلعت الطُعم.

وقال اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك فارقًا بين السياسة والعمل العسكري، مشددًا على أن إسرائيل أوهمت إيران بعدم وجود أي تحرك قبل يوم الأحد تزامنًا مع فترة المفاوضات.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإيرانية ارتكبت خطأ كبيرًا بعدم بقائها في حالة تأهب، مؤكدًا أن طهران انخدعت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تستعد لشن أي هجوم إسرائيلي.

وتابع أن عملية "قوة الأسد" الإسرائيلية امتدت على مدار عام ونصف، ومرت بخمس مراحل، تضمنت ضربة جوية، وعملية استخباراتية، وعملية نوعية خاصة بزرع عناصر داخل إيران، بالإضافة إلى عملية معاونة للضربة الجوية، وأخرى معنوية.

وشدد على أن إسرائيل تمكنت من زرع عناصرها داخل إيران لتنفيذ مهام عسكرية دقيقة، لافتًا إلى أن رئيس أركان الجيش الإيراني تم تصفيته داخل شقته بطريقة دقيقة ومحكمة نفذتها عناصر إسرائيلية.