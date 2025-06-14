دقة الصواريخ فرط صوتية.. سمير فرج: إيران نجحت في اختراق دفاعات إسرائيل

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إيران حققت نجاحًا استراتيجيًا كبيرًا؛ بعدما تمكنت من الوصول إلى تل أبيب، وهو ما لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن القبة الحديدية الإسرائيلية تغطي مدى من 4 إلى 70 كيلومترًا، بينما يمتد مدى "مقلاع داود" من 40 إلى 300 كيلومتر.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الضربة الإيرانية الأخيرة على تل أبيب كانت شديدة القوة، مشيرًا إلى أن العالم لم يتخيل حدوث مثل هذا الهجوم منذ سنة 48.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن إيران ردت على إسرائيل بـ 5 ضربات صاروخية، لكنها لم تقترب من مفاعل ديمونة النووي؛ لأنها تتعمد تأجيل استهدافه، لاستخدامه لاحقًا كورقة ضغط.

ونوه بأن الصواريخ الفرط صوتية الإيرانية، تنطلق من خارج الغلاف الجوي، ثم تنحدر بسرعة كبيرة؛ ما يجعل اعتراضها أمرًا بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن إيران نجحت في إرباك وتشتيت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأوضح أن هذه الصواريخ تتميز بدقة عالية، ما عزز من فاعلية الضربة الإيرانية، وأثبت قدرات طهران العسكرية المتطورة.