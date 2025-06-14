سمير فرج: ترامب منح إسرائيل الإذن لضرب إيران

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إسرائيل الإذن بشن الضربة، وهو القرار الذي كانت تل أبيب تنتظره منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه كان قد توقع هذا التصعيد قبل 9 أيام كاملة، مؤكدا وقتا احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية استباقية إلى إيران.

وأضاف فرج، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران فجر الجمعة يُعد "ضربة استباقية"، جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

وقال: "التاريخ سيلوم ترامب على إعطاء نتنياهو هذا الضوء الأخضر، خاصة وأن الحزب الجمهوري لم يكن يؤيد هذه الخطوة".

وأشار سمير فرج إلى أن إيران، باعتبارها دولة آسيوية كبرى في الشرق الأوسط، تعرضت لما وصفه بـ"الخداع الأمريكي"، حين منحت واشنطن إسرائيل الموافقة على بدء العمليات العسكرية.

ولفت سمير فرج، إلى أن طموحات إيران تتجاوز الإقليم، إذ تسعى إلى تصدير الثورة الإسلامية عبر جماعات شيعية مدعومة.

وفي السياق ذاته، تحدث فرج عن توازنات القوى النووية في العالم، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أكبر مخزون نووي، تليها الولايات المتحدة، ثم الصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تظل إسرائيل لا تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، رغم أن الجميع يعلم أنها تملكه.