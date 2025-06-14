سمير فرج: إيران تهدد بغلق مضيق هرمز لكنها لن تفعل ذلك

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد اتصالات دولية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن طهران تُعلن مسبقًا عن نيتها تنفيذ ضربات ضد إسرائيل لرفع الروح المعنوية داخليًا بين مواطنيها.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : “ إيران قد تلوّح بإغلاق مضيق هرمز كأداة تهديد، لكنها لن تقدم على هذه الخطوة، نظرًا لأن نحو ثلث طاقة العالم يمر من خلاله، مما يجعل الإغلاق مخاطرة دولية كبرى”.

وتابع سمير فرج :" الدور الأمريكي الحالي يقتصر على دعم منظومة الدفاع الإسرائيلية دون الدخول في عمليات هجومية ضد إيران، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يشمل تصعيدًا عسكريًا مباشراً من قبل الولايات المتحدة