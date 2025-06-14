القوافل يقودها الإخوان.. أحمد موسى: مصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان هناك مخطط كبير جدا ضد الدولة المصرية يتم تنفيذه من خلال قوافل الفوضى، التي تدعي رغبتها في كسر الحصار عن غزة.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “الخطة كانت قائمة على عبور مجموعات إلى مصر، يقودها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “جناح الإخوان في أوروبا والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا كان يقود هذه القوافل”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر أصدرت بيانا محترما للتصدي لدعوات قوافل الفوضى، وأكدت أنه لن يدخل أحد لمصر بدون تأشيرات أو تصاريح رسمية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "كل شيء في مصر تحت السيطرة، وعناصر قوافل الفوضى ليس بحوزتهم جوازات سفر"، مضيفا: "مفيش حد هيدخل بلدنا بدون تأشيرة.. ومصر صاحية".