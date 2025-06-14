أحمد موسى: رغم الظروف الصعبة بالمنطقة.. مصر حريصة على عدم تخفيف الأحمال

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التصعيد الذي يحدث بين إيران وإسرائيل تسبب في ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز وهناك 15 مليون برميل نفط يعبر من مضيق هرمز ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء اجتمع مع وزير البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي من أجل متابعة ملف الطاقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة الدولة حريصة على عدم تخفيف الأحمال ".

