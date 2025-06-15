وزير البترول يتفقد سفينة Energos Power لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power"، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء العين السخنة.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية واستعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان الجاهزية الكاملة للبنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال إضافة وحدات تغييز جديدة، قادرة على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزها وضخها مباشرة في الشبكة القومية، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، خاصة من قبل محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية خلال أشهر الصيف.

وخلال الزيارة، اطلع وزير البترول على مدى تقدم الأعمال الفنية الجارية والتعديلات اللازمة بالسفينة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية مؤخرًا، موجّهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. وأكد الوزير أن مصر باتت تمتلك ثلاث سفن تغييز، إحداها تعمل حاليًا بميناء سوميد بالعين السخنة، ويجري تجهيز السفينتين الجديدتين، ومن ضمنهما "Energos Power"، للربط على موانئ سوميد وسونكر، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود.

تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء

وشدد المهندس كريم بدوي على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الطبيعي أو من الوقود السائل، مثل المازوت والسولار.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي.



