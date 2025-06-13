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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يجري زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة

وزير البترول
وزير البترول
محمد صبيح

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، يرافقه عدد من قيادات التنفيذية بقطاع البترول.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال السفينة الثالثة وتجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتأمين الإمدادات وتنويعها، إذ تمثل سفينة إعادة التغييز الثالثة إضافة نوعية تدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وخلال الزيارة، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعجيل بجميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل والربط على الشبكة القومية قبل الجدول الزمني الموضوع مسبقًا مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء إتمام التجهيزات، حرصًا على التعجيل ببدء ضخ الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التشغيل المنتظم. مشيرًا إلى أن وجود ثلاث وحدات تغييز موزعة على مواقع استراتيجية بموانئ جمهورية مصر العربية يعزز من مرونة الشبكة القومية، وقدرة قطاع البترول على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب، سواء للاستهلاك المحلي أو لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد الأحمال في فصل الصيف.

تأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الوزارة لتعظيم قدرات منظومة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة، مع الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمرونة التشغيلية وتنويع مصادر الطاقة والإمدادات.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمهندس إبراهيم عبد الحافظ رئيس شركة سوميد والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.

وزارة البترول خطط استعدادات وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية

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