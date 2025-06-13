توك شو| بكري: الكهرباء خفضت استهلاك البترول ووفرت 26 مليار جنيه.. وموسى: مصر لم ترفض دخول قافلة الصمود

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: سابوا إسرائيل والعدو الصهيوني وغزة والكل يريد إلقاء الاتهامات على مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى ببيان الخارجية المصرية، قائلا "مصر قالت إحنا بنرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية والشعبية، وهذه حقيقة لكن عبر إجراءات وأطر».



بنحارب من سنة 48 وبندفع التمن غالي.. أحمد موسى: مصر أشرف دولة لها موقف لصالح القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دعم مصر مستمر للقضية الفلسطينية، معلقا “مصر موقفها شريف واللي بتقوله في السر بتقوله في العلن، ليس لها موقفان، مصر قالت 5 لاءات، قائدنا الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي قال لا 5 مرات لكل الدول الكبير والصغير، مش بنهزر في أمننا ولا نقبل أي مساومة”.



أحمد موسى: مصر لم ترفض دخول قافلة الصمود ولكن تدعو لاحترام السيادة والتنظيم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث اليوم يذكرنا بما حدث في 2011، ناس جايين من دول أخرى للانضمام لقافلة الصمود، هدفهم مصر وليس غزة، هدفهم إحراج مصر وليس إحراج إسرائيل.



رئيس هيئة الطاقة النووية سابقًا: المفاوضات حول برنامج إيران النووي دخلت مرحلة حرجة

قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقًا، إن المفاوضات بين إيران والقوى الغربية حول برنامجها النووي دخلت مرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن الجولة السادسة المرتقبة قد تكون حاسمة، ولكن من غير الممكن التنبؤ بنتائجها نظرًا لحساسية الوضع وتضارب المواقف بين الأطراف.



أحمد السقا: مقدرتش أدفن سليمان عيد لأنى كنت هبقى بدفن نفسى

قال الفنان أحمد السقا أنه لا يقوم شراء خيل بأسعار مرتفعه كما أنه ليس من هواه تربية الخيل العربى بل يميل للخيل البلدى.



ترامب: لا أرغب في توجيه أية ضربة عسكرية ضد إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنني أود أن يكون هناك اتفاق جيد مع الجانب الإيراني ولا أرغب في أن يكون هناك أية ضربة عسكرية.





خوفو أقرب الملوك إلى قلبي .. زاهى حواس: فيلم كليوباترا السوداء فاشل علميا وتاريخيا

شن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، هجوما على فيلم منصة "نتفليكس" الذي صوّر الملكة كليوباترا على أنها امرأة سوداء البشرة، مؤكدا أن الفيلم يفتقر لأي أساس علمي أو تاريخي، موضحة أن المحاولة الأبرز لتزييف التاريخ جاءت من السيدة جادا، زوجة الفنان العالمي ويل سميث.

مصطفى بكري يكشف عن المتورطين في أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التحقيقات الرسمية في أزمة البنزين المغشوش، توصلت إلى تورط 3 مسؤولين بشركة تكرير البترول، وهم: مدير عام البحوث ومراقبة الجودة، مدير عام بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية، مدير عام مساعد معامل البحوث.



مصطفى بكري: وزارة الكهرباء خفضت من استهلاكها من البترول ونجحت في توفير 26 مليار جنيه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع الكهرباء حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت 5% من احتياجاتها من الغاز خلال شهر مارس الماضي، وشهر ابريل الماضي 5% ومايو الماضي أكثر من 8%.



تدعم نتنياهو.. أحمد موسى: قافلة الصمود المزعومة لا تدعم الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه نحن لم نتوقف عن دعم غزة بالإعلام والمؤتمرات والمساعدات منذ 7 أكتوبر حتى الآن»، معلقا «أمن بلدنا فوق كل اعتبار، ولن نهتز أبدا، هذا وقت الاصطفاف مع الدولة المصرية وجيشها وشرطتها.