مصطفى بكري يكشف عن المتورطين في أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التحقيقات الرسمية في أزمة البنزين المغشوش، توصلت إلى تورط 3 مسؤولين بشركة تكرير البترول، وهم: مدير عام البحوث ومراقبة الجودة، مدير عام بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية، مدير عام مساعد معامل البحوث.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أزمة البنزين المغشوش التي أثارت غضب المواطنين خلال الأسابيع الماضية، بدأت في الانفراج بعد تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف كافة التفاصيل للشعب المصري.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المسئولين أصدروا شهادة بتاريخ 28 أبريل الماضي لمنتج بنزين غير مطابق للمواصفات، حيث تغافلوا عن اختبار شريط النحاس الأساسي في الفحص، ووافقوا على اعتماد المنتج عبر إحدى الشركات دون الرجوع إلى السلطة المختصة.

شركات نقل المنتجات البترولية

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشهادة غير المطابقة تم استخدامها في تسليم البنزين لإحدى شركات نقل المنتجات البترولية، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للمواصفة القياسية المصرية.