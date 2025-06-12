لم يتردد لحظة ولم يهرب.. مصطفى بكري ينعي شهيد الشهامة خالد عبد العال بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي مصطفى بكري، شهيد الشهامة “خالد عبد العال”، قائلا "كانت جنازتة شعبية، وشارك فيها ألاف المواطنين، وعزاءه كان كبير، أنه المواطن البسيط ، شهيد الشهامة خالد عبد العال.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن شهيد الشهامة خالد عبد العال، الذي انقذ منطقة كاملة في منطقة العاشر من رمضان، قدم نفسه فدءا للناس البسطاء ولكل أهالي المنطقة الهامة.

لم ينظر لنفسه أو لأسرته

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن شهيد الشهامة خالد عبد العال، مضى بسيارة الموقود بعيدا وهي تحترق ولم يتردد لحظة ولم يهرب ولم ينظر لنفسه أو لأسرته وابناءه لكنه نظر إلى الوطن وأهل المنطقة.