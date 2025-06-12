مصطفى بكري: السعودية قامت بمجهودات كبيرة من أجل نجاح موسم الحج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السعودية قامت بمجهودات كبيرة من أجل نجاح موسم الحج تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية السعودية في تطور مستمر وبينهما روابط تاريخية تجمع بين البلدين، وهناك تعاون دائم ومستمر بين البلدين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تمت الموافقة من الرئيس السيسي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ويتولى الرئيس السيسي وولي العهد رئاسته ومجموعة الوزراء المعنيين في البلدين، وسيكون هذا المجلس قفزة مهمة جدا.

البحر الأحمر

وأشار إلى أنه تم العمل على دراسة انشاء جسر موسى البري باستثمارات تصل 5 مليارات دولار، مؤكدا ان الجسر سيربط بين البلدين عبر البحر الأحمر وسيمثل قفزة جديدة في التعاون المصري السعودي.