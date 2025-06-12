مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد أن استمرار الحرب في غزة سيؤدي لتغيير المعادلة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أكثر من مرة بوقف الإبادة الجماعية لأهل غزة، حتى أن الرئيس أكد على أن استمرار الحرب سيؤدي لتغيير المعادلة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك حزام من النار يحيط بمصر من جميع الاتجاهات، ولكننا صامدين لأنه لدينا جيش وطني يحمي الحدود، وشرطة تحمي الداخل، وشعب واعي يصد الشائعات.



انتماء قوي للدولة المصرية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الاتهامات والشعائت حول مصر لا تتوقف، مؤكدا أن الشعب المصري لديه قدرة عجيبة ولديه انتماء قوي للدولة المصرية