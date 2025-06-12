ضياء الدين داوود: البعض يحاول المزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية أكد على الموقف الشعبي المصري والعربي، مشيرا إلى أنه لماذا لم تتخذ قافلة الصمود طريق البحر الأحمر للوصول لغزة؟.

وقال ضياء الدين داوود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن البعض يحاول زعزعة الأمن الداخلي في مصر، مؤكدا أن المخطط كبير لضرب الاستقرار في مصر.

معروفة للجميع

وتابع عضو مجلس النواب، أن البعض يحاول المزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كان لها مواقف واضحة منذ بداية الأزمة، وهي معروفة للجميع.