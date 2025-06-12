رضا فرحات: قافلة الصمود هدفها تشويه الدور المصري ونعلم من وراؤها

علق رضا فرحات استاذ العلوم السايسية أن ما وراء قافلة الصمود حملات ممنهجة ضد الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية .

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا الوكيل عبر برنامج اليوم على قناة دى أم سى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى قدمت أرواحا وشهداء لدعم الاخوة الفسلطينين ضد الاحتلال الاسرائيلى .

وتابع فرحات قائلا : أن قافلة الصمود هدفها تشويه الدور المصرى ونعلم من ورائها حيث تعتبر من المواقف المتحيذة ضد مصر وشعبها وقيادتها السياسية .

وأكد أن مصر لا تسمح بأى خروج عن النص أو بالمساس بالحدود المصرية موضحا أن الأمن القومى خط أحمر .

وأوضح فرحات أن مصر تضغط على إسرائيل بكافة الوسائل الدبلوماسية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة كما ساعدت مصر الأخوة الفلسطينين فى دخول الجرحى للعلاج فى مصر .

وأشار فرحات أن مصر تدعم فتح معبر رفح ولكن وفقا للضوابط والقوانين مثلثما ذكر بيان الخارجية المصرية .

وتابع قائلا : أن التحالف الوطنى قدم الكثير من المساعدات لأهالى غزة مؤكدا أن هناك محاولات لجر مصر لكى تكون طرف فى النزاع ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والاردن