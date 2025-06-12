مصطفى بكري: وزارة الكهرباء خفضت من استهلاكها من البترول ونجحت في توفير 26 مليار جنيه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع الكهرباء حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت 5% من احتياجاتها من الغاز خلال شهر مارس الماضي، وشهر ابريل الماضي 5% ومايو الماضي أكثر من 8%.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة الكهرباء خفضت من استهلاكها من البترول، ونجحت في توفير 26 مليار جنيه.

الربط الكهربائي مع السعودية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الكهرباء قامت بعمل 12 جيجا من طاقة الرياح، إضافة إلى أن الربط بين مصر والسعودية أوشك على الانتهاء، مؤكدا أنه كان لدينا 30 برج كهربائي، ووصلنا إلى 850 برج كهربائي، وهو أمر هام و1 أغسطس القادم، وسيتم الإنتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية.