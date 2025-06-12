مصطفى بكري يناشد مباحث الإنترنت بالتدخل وإلغاء صفحة مزيفة له

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، غير خاصة بي، مناشدا مباحث الإنترنت بالتدخل وإلغاء هذه الصفحة التي تحتوي على صور مسيئة ومخلة بالأداب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مثل تلك الأمور تدعو للاستياء وأناشد الجهات المعنية بألغاء هذه الصحفة والغائها، لأنها ليست صفتي وينشر بها صور مخلة



اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الصفحة



وكان الإعلامي مصطفى بكري، تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد صفحة مزيفة تنتحل صفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الصفحة.