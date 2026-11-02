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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توصيل الصرف.. الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محيط مجمع المدارس بالعروبة بالطالبية

تطوير محيط مجمع المدارس
تطوير محيط مجمع المدارس
أحمد زهران

أكد محافظ الجيزة الدمتور أحمد الأنصاري، أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحي بمحيط مجمع المدارس بمنطقة العروبة والتعامل مع مشكلات طفح الصرف الصحي التي كانت تعاني منها المنطقة إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف بما يسهم في تحسين الحالة العامة للمنطقة وتيسير حركة المواطنين والطلاب وأولياء الأمور.

وذلك انطلاقا من تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لرئيس حي الطالبية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت التعليمية .

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة المشكلات السابقة مشددًا على ضرورة سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمات أو سلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس حي الطالبية أنه تم تكليف ورديات عمل ثابتة للمرور الدوري على محيط مجمع المدارس لمتابعة الحالة العامة والتصدي الفوري لأي إشغالات أو تعديات ومنع عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أعمال التطوير وتحقيق الانضباط بمحيط المدارس.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مجمع مدارس الطالبية

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