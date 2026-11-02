محافظ أسوان يتفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية بمعبد فيله

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الزائرة لمعبد فيله ، للإطمئنان على إنتظام حركة الزيارة وتيسير الإجراءات أمام السائحين ، بما يعكس الصورة المشرفة للمقصد السياحى الأسوانى ، ويؤكد ما تتمتع به المحافظة من أمن وإستقرار .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز مكانة مصر السياحية وإبراز ما تتمتع به من مقومات تاريخية وحضارية فريدة ، وترسيخ رسالة الأمن والأمان التى تنعم بها مختلف المقاصد السياحية المصرية ، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 .

التواصل مع العاملين بالبازارات السياحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزائرين

وخلال جولته ، إلتقى المهندس عمرو لاشين بأصحاب البازارات السياحية والعاملين فى بيع العاديات والمشغولات اليدوية والفرعونية بمرسى معبد فيله ، حيث أكد على أهمية الإلتزام بحسن معاملة الزائرين وتقديم الخدمات بصورة حضارية تليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية ، مع ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع لتوفير تجربة سياحية متميزة تعكس كرم الضيافة المصرية وأصالة أبناء أسوان .

أسوان واجهة سياحية تعكس عراقة الحضارة المصرية



وشدد محافظ أسوان على أن كل من يتعامل مع السائحين يمثل واجهة مباشرة للمحافظة ومصر أمام زائريها من مختلف دول العالم ، وهو ما يتطلب التحلى بحسن الإستقبال والتعامل الراقى ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق والمزارات السياحية ، بما يسهم فى تعزيز ثقة السائحين وتشجيعهم على تكرار الزيارة .

وأشار المحافظ إلى المكانة المتميزة التى تحظى بها أسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وفقاً لإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أهمية تكاتف كافة الجهود للحفاظ على هذه المكانة ودعم الحركة السياحية وزيادة معدلات الجذب السياحى للمحافظة .



تأتى هذه الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للأفواج السياحية بالمزارات الأثرية ، وترسيخ ثقافة حسن إستقبال الزائرين ، وإبراز رسالة الأمن والأمان التى تتمتع بها مصر ، بما يدعم مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية ويعكس الصورة الحضارية المشرفة للمقصد السياحى المصرى .