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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية بمعبد فيله

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الزائرة لمعبد فيله ، للإطمئنان على إنتظام حركة الزيارة وتيسير الإجراءات أمام السائحين ، بما يعكس الصورة المشرفة للمقصد السياحى الأسوانى ، ويؤكد ما تتمتع به المحافظة من أمن وإستقرار .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز مكانة مصر السياحية وإبراز ما تتمتع به من مقومات تاريخية وحضارية فريدة ، وترسيخ رسالة الأمن والأمان التى تنعم بها مختلف المقاصد السياحية المصرية ، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 .

التواصل مع العاملين بالبازارات السياحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزائرين
وخلال جولته ، إلتقى المهندس عمرو لاشين بأصحاب البازارات السياحية والعاملين فى بيع العاديات والمشغولات اليدوية والفرعونية بمرسى معبد فيله ، حيث أكد على أهمية الإلتزام بحسن معاملة الزائرين وتقديم الخدمات بصورة حضارية تليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية ، مع ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع لتوفير تجربة سياحية متميزة تعكس كرم الضيافة المصرية وأصالة أبناء أسوان .

أسوان واجهة سياحية تعكس عراقة الحضارة المصرية


وشدد محافظ أسوان على أن كل من يتعامل مع السائحين يمثل واجهة مباشرة للمحافظة ومصر أمام زائريها من مختلف دول العالم ، وهو ما يتطلب التحلى بحسن الإستقبال والتعامل الراقى ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق والمزارات السياحية ، بما يسهم فى تعزيز ثقة السائحين وتشجيعهم على تكرار الزيارة .

وأشار المحافظ إلى المكانة المتميزة التى تحظى بها أسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وفقاً لإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أهمية تكاتف كافة الجهود للحفاظ على هذه المكانة ودعم الحركة السياحية وزيادة معدلات الجذب السياحى للمحافظة .


تأتى هذه الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للأفواج السياحية بالمزارات الأثرية ، وترسيخ ثقافة حسن إستقبال الزائرين ، وإبراز رسالة الأمن والأمان التى تتمتع بها مصر ، بما يدعم مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية ويعكس الصورة الحضارية المشرفة للمقصد السياحى المصرى .

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