ضبط طن من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ورنجة بها دود في الغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة الأستاذ لؤي عصام الدين، حملات رقابية موسعة بمركز بسيون، أسفرت عن ضبط نصف طن من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، وكميات من أسماك الرنجة التي تبين ظاهريًا وجود دود بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل توزيعها وتداولها بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وإحكام السيطرة على الأسواق.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتفتيش على المنشآت الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراحل تداول الغذاء من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، والتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

رفع كفاءة الخدمات

وتأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.