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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يزور موقع بتروشهد بالصحراء الغربية وبتفقد سير العمليات الإنتاجية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
علياء فوزى

أجرى المهندس  كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه وفد من قيادات قطاع البترول زيارة ميدانية إلى موقع شركة بتروشهد بالصحراء الغربية، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سبترول التشيلية، حيث تفقد سير العمليات الإنتاجية وأعمال الحفر الجارية في مناطق امتياز الشركة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأنشطة شركات الإنتاج بقطاع البترول.

وشهدت الزيارة عقد لقاء موسع مع قيادات الشركة لمناقشة مستويات الإنتاج الحالية وخطط زيادته خلال الفترة المقبلة، وقد استعرض مسؤولو الشركة برنامج الحفر المستهدف، لزيادة معدلات الإنتاج الحالية وفق الخطة الجارية التي تستهدف الوصول من مستويات 9500 برميل يومي إلى 11 ألف برميل يومي بنهاية العام. وخلال لقاءه بالعاملين بالشركة.

أكد المهندس  كريم بدوي أهمية التزام جميع الشركات العاملة بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن سلامة العاملين تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، وأن تهيئة بيئة عمل آمنة ومستدامة هي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.

كما تفقد السيد الوزير أعمال الحفر بأحد الآبار التنموية على جهاز الحفر (8) المملوك للشركة الحديثة للحفر، وأشاد بالجهود المبذولة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

 وخلال اللقاء استمع الوزير إلى أطقم العمل لمعرفة رؤاهم حول كيفية تعجيل العمليات الإنتاجية، مع الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

كما ناقش المهندس  كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول الجدول الزمني المخطط لبدء العمليات بمنطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية، في ظل إتمام تفسير بيانات المسح السيزمي الذي تم إجراءه قبل عامين.

 وقد وجه المهندس  كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع الشركة لتعجيل بدء الأعمال لتكون في سبتمبر المقبل بدلاً من يناير 2026، لما لذلك من أثر إيجابي على خفض الفاتورة الاستيرادية بتعظيم معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام.

تأتي هذه الزيارة ضمن أعمال المتابعة الميدانية لأنشطة المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالتركيز على أنشطة الاستكشاف والإنتاج لتوفير مصادر الطاقة والمنتجات البترولية لتلبية متطلبات قطاعات الدولة المختلفة واحتياجات السادة المواطنين.

البترول شركة بتروشهد الصحراء الغربية الهيئة المصرية العامة للبترول خفض الفاتورة الاستيرادية

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