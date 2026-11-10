اليوم. استكمال محاكمة مالك مدرسة بشتيل بتهمة التعدي على أطفال

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة مالك مدرسة هابي لاند بمنطقة بشتيل؛ لاتهامه بالاعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة بعد تداول مقطع فيديو أثناء ارتكابه إحدى الوقائع.

وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة إن الأطفال المجني عليهم لم يكونوا، بحكم صغر سنهم، قادرين على التمييز بين الرعاية الحقيقية والاستغلال، مشيرًا إلى أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المؤسسة التعليمية للتقرب من الأطفال والانفراد بهم.

وأضاف أن التحقيقات كشفت، حسب أوراق الدعوى، أن المتهم كان يُجلس بعض الأطفال على قدميه ويتعدى عليهم، موضحًا أن الوقائع المنسوبة إليه خلفت آثارًا نفسية عميقة لدى المجني عليهم.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم كان يقدم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام، معتبرًا أن ذلك جاء في إطار محاولة استمالتهم وإخفاء ما تعرضوا له، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

وأشار إلى أن المتهم كان يشغل منصبًا إداريًا داخل المدرسة، وهو ما يفرض عليه مسؤولية حماية الأطفال ورعايتهم، إلا أنه، بحسب ما ورد في المرافعة، استغل تلك الثقة على نحو يخالف الدور التربوي المنوط به.

واستندت النيابة إلى شهادة إحدى المدرسات بالمدرسة، التي أفادت خلال التحقيقات بأنها لاحظت حرص المتهم على التعامل مع الأطفال الأصغر سنًا دون غيرهم من الطلاب الأكبر عمرا.

وأضافت أنها شاهدت إحدى الطفلات برفقته في موقف أثار شكوكها، خاصة أن طبيعة عمله كانت إدارية وليست تعليمية، ولا تستلزم الاحتكاك المباشر بالأطفال.

وأشارت النيابة إلى شهادة باحث اجتماعي بالمركز القومي للطفولة والأمومة، الذي أكد أنه ناقش الأطفال المجني عليهم في إطار عمله، واستمع إلى رواياتهم بشأن الوقائع محل التحقيق.

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن الأدلة والشهادات الواردة في القضية جاءت، من وجهة نظر النيابة، متماسكة ومترابطة، مطالبًا المحكمة بتحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المعروضة.