محاكمة 59 متهما في نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، للشهود في محاكمة 59 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 13673 لسنة 2024.

محاكمة 59 متهما بنشر أخبار كاذبة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 1992 وحتى 14 يناير 2023، انضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات ارتكاب المتهمين الثالث والثاني عشر جريمة تمويل الإرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهمة التحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية من خلال نشر منشورات علي حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض علي التجمهر، ووجه لهم نشر أخبار كاذبة.