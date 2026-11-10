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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة محمود عزت و4 آخرين بتهمة التخابر مع دول أجنبية.. بعد قليل

محمود عزت
محمود عزت
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعد قليل، إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، و4 آخرين لاتهامهم مع أخرين بالتخابر مع دولة أجنبية.

السجن المؤبد لـ محمود عزت و36 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 27 آخرين

كانت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد للإرهابي محمود عزت و36 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 27 آخرين، في اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.

وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالمشدد 10 سنوات، والسحن 5 سنوات لـ3 متهمين، والحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين اثنين وبراءة متهم واحد، وإلزام المتهمين المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 7 مليار و54 مليون و734 ألف جنيه، للجهاز القومي للاتصالات، زحظر إقامة المتهم الثاني عشر على إبراهيم فى أي محافظة حدودية وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع، اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاضرار بمصالح البلاد.

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