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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع الإشغالات والتعديات والقضاء على العشوائية

محافظ الإسكندرية يوجه برفع الإشغالات والتعديات والقضاء على العشوائية
محافظ الإسكندرية يوجه برفع الإشغالات والتعديات والقضاء على العشوائية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات والتصدي لظاهرة النباشين والقضاء على العشوائية، تيسيرا على المواطنين وتحقيق الانسيابية المرورية.

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي ثان المنتزة بحملة مكثفة استهدفت التصدي لظاهرة "النباشين والفريزة"، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري.

وشملت الحملة شوارع طريق الكورنيش، وشارع 45 قبلي، و مناطق طوسون، و أبوقير ، بدائرة الحي وأسفرت عن التحفظ على 6 مركبات صغيرة تستخدم في تجميع المخلفات بشكل عشوائي ومكبري صوت للازعاج السمعي، بالإضافة إلى التحفظ على 121 حالة إشغالات وفرض الانضباط واستعادة المظهر الجمالي.

ونفذ حي أول المنتزة بالتنسيق مع وحدة المرافق، حملة للمرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، وتم رفع وإزالة كافة أنواع الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، مع العمل على فتح الطرق والأرصفة أمام المواطنين، وتيسير الحركة المرورية، والتحفظ على 129 حالة إشغال متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة وتوجيه شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال الكنس والتجريف ورفع تجمعات المخلفات بالشوارع.

وتابع حي وسط، نظافة طريق المحمودية بالحي وإزالة الإشغالات بشارع الجواهر وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات بنطاق الحي، وإزالة 4 أكشاك وسقيفة صاج واحدة مقامة على سور الوكالة، وضبط 16 حالة إشغال و87 حالة هالك، وتم إيداع المضبوطات بإدارة شرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستهدفت حملة حي شرق، تفقد الوضع العام ومتابعة الإعاقات المرورية ورفع كافة التعديات التي تعيق حركة المارة والسيارات بالشوارع والمحاور الحيوية، حيث تم إزالة وضبط 352 حالة إشغال طريق والتحفظ على 269 حالة هالك وضبط مركبة صغيرة لتجميع المخالفات بما يخالف الاشتراطات البيئية.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية رفع الإشغالات والتعديات والتصدي لظاهرة النباشين القضاء على العشوائية تحقيق الانسيابية المرورية

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